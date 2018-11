L’Atlante Grosseto in rosa in cerca di continuità in casa della terz’ultima Bagnolo

MONTEMURLO – Decima giornata di campionato per l’Atlante Grosseto femminile, che se la vedrà con la terz’ultima Futsal Bagnolo in terra ostile. Sessanta minuti non insormontabili sulla carta per le biancorosse contro una rivale reduce da tre sconfitte e che ha in passivo quasi il doppio delle loro reti. Nessuna distrazione però per le maremmane, reduci da una buona vittoria e intenzionate a raggiungere la giusta continuità per salire nella parte superiore della classifica.

Queste le convocate dal tecnico Alex: Vincenti, Borelli, Fiorilli, Zorzi, Stirpe, Barahona Mendoza, Di Maggio, Calchetti, Baila Longo, Pacitto e Gobbi; indisponibili Alocci e Bommarito.

Arbitrerà Callari di Piombino. Il fischio d’inizio è domani venerdì alle 22

Il programma della 10a giornata:

Audace Legnaia-San Giusto

CF Florentia-EuroFlorence

Fornacette Casarosa-Futsal Florentia B

Futsal Bagnolo-Atlante Grosseto

Gisinti Montecatini Pistoia-Olimpiacolle Fun

Prato-Cus Pisa

San Giovanni-Oltreserchio

La classifica:

Futsal Florentia B 24 punti; Oltreserchio 23; Euroflorence, Prato 20; Gisinti Montecatini Pistoia 18; Fornacette Casarosa 16; Cus Pisa 15; Atlante Grosseto 13; San Giovanni 12; CF Florentia 8; San Giusto, Futsal Bagnolo 6; Olimpiacolle Fun 3; Audace Legnaia -1.