Invicta Grosseto e Saurorispescia uniscono le forze per il torneo Telethon: nove le partecipanti

GROSSETO – Anche quest’anno il Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani organizzerà la consueta manifestazione a favore di Telethon, evento benefico il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Telethon. La società, per quest’anno, si avvarrà della preziosa collaborazione del Saurorispescia, che metterà a disposizione gratuitamente i propri impianti sportivi.

L’appuntamento è fissato per sabato 8 dicembre; ritrovo alle 09,30, in campo i piccoli nati negli anni dal 2010 al 2014; nel pomeriggio, ritrovo alle 14,30 e sarà la volta dei bambini nati negli anni 2008 e 2009.

Le società aderenti alla iniziativa, oltre all’Invicta e al Saurorispescia, sono Argentario, Albinia, Grosseto, Giovanile Amiata, Giovani Calciatori, Nuova Grosseto e Orbetello. Tutti i partecipanti, saranno premiati in ricordo della manifestazione.

Il presidente Paolo Brogelli, ringrazia tutte le famiglie, i bambini e le società sportive che con gioia ed entusiasmo hanno deciso di partecipare condividendo il valore dell’esperienza, inoltre tiene a ringraziare il Presidente del Saurorispescia Giancarlo Massai per il sostegno e Maurizio Bruni (Invicta) e Antonio Papa (Saurorispescia) per l’organizzazione e la CRI di Grosseto, che viste le finalità, presterà assistenza gratuita durante tutta la manifestazione.

Il risultato del ricavato sarà reso noto pubblicamente ed il versamento della somma avverrà presso la filiale della BNL di Grosseto, alla presenza di un Funzionario.