Incidente in città: investita metre attraversa la strada, finisce in ospedale

GROSSETO – Una donna di 47 anni è stata investita da un’auto in via Senese questa mattina intorno alle 8e20 ed è finita in ospedale.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’intersezione tra via Senese e via Lago di Varano, sul posto il personale medico del 118 e la Polizia Municipale. La donna è stata ricoverata all’ospedale Misericordia di Grosseto e non sarebbe in pericolo di vita.