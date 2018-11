In Maremma arriva il “Cubo della Verità”: la manifestazione per i diritti degli animali. Ecco quando

GROSSETO – Anonymous for the Voiceless, associazione per i diritti degli animali che opera in tutto il mondo, arriva in Maremma e ha in programma per il primo dicembre a Grosseto “il Cubo della Verità”, una manifestazione contro lo sfruttamento degli animali.

A operare sul territorio sono Andrea e Arianna, che descrivono l’attività dell’associazione: «Anonymous for the Voiceless – dicono – è un’associazione per i diritti degli animali, fondata in Australia nel 2016, specializzata in attivismo di strada. La nostra associazione assume una posizione abolizionista nei confronti di ogni tipo di sfruttamento animale. L’associazione celebra la pace e non tollera comportamenti violenti come specismo, razzismo, sessismo, omofobia e qualsiasi altra forma di discriminazione nei confronti di animali umani e non».

«Attualmente sono circa 800 i capitoli attivi in altrettante città di tutto il mondo – proseguono i due volontari – Grosseto compresa, dove si svolge l’evento ideato da AV, il “Cubo della Verità”. Il “Cubo della Verità” è l’evento ideato da Anonymous for the Voiceless, simile ad una manifestazione artistica, che viene svolto in maniera identica in tutte le città dove sono attivi i capitoli (800 circa in tutto il mondo). I volontari, vestiti di nero, si dispongono spalla a spalla formando un perfetto cubo e, indossando maschere di Guy Fawkes, sorreggono degli schermi (tv, tablet, portatili) dove vengono trasmesse immagini di pratiche locali standard inerenti lo sfruttamento animale, mostrando così alle persone quello che viene tenuto loro nascosto intenzionalmente».

«Fuori dal cubo – conclude Andrea – ci sono altri volontari che hanno il compito di fornire al pubblico interessato tutto quello che si necessita per riflettere e prendere coscienza e conoscenza delle tematiche relative allo sfruttamento degli animali non umani. Prossimo appuntamento con il cubo della verità a Grosseto il 01.12.2018».

I link utili

https://www.anonymousforthevoiceless.org/

www.cubeoftruth.com