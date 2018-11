Hockey, i biancorossi under 17 espugnano Castiglione e agganciano il Sarzana in classifica

GROSSETO – Il Cieloverde C.P. Grosseto under 17 dimentica la sconfitta con la capolista Follonica, vincendo il derby di recupero con l’Hc Castiglione, disputato sulla pista di via Leoncavallo.

I ragazzi di Marco Ciupi si sono imposti con un 4-0 più netto di quanto non dica il punteggio. Messa in cassaforte la partita con quattro reti nel primo tempo, i grossetani si sono accontentati, cercando la via della rete con poca convinzione e il risultato non è più cambiato. Con questo successo il Cieloverde aggancia il Sarzana al terzo posto della classifica con 9 punti (3 vittorie e tre sconfitte), alle spalle delle battistrada delle imbattute Follonica A (15) e Hockey Viareggio (12). Prossimo impegno il 9 dicembre contro il Cgc Viareggio.

Cieloverde Grosseto-Hc Castiglione 4-0

CIELOVERDE: Bruni, Raffaello Ciupi; Alfieri (2), Blu Burroni (1), Casaburi, Leonardo Ciupi, Casini, Rossi (1), Cardi. All. Marco Ciupi.

HC CASTIGLIONE: Donnini; Perfetti, Guarguaglini, V. Rossi, Santoni, Da Falco. All. Antonio Mazzini.

ARBITRO: Matteo Galoppi.