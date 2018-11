Corsa in terra laziale e caccia al record di presenze per il Marathon Bike alla Maratonina dell’Olio

CANINO – Un fine settimana importante per il Team Marathon Bike, che vedrà gli atleti della squadra grossetana gareggiare alla “Maratonina dell’olio” in programma domenica mattina a Canino. Importante perché dopo le vittorie di squadra ottenute nell’edizioni 2015- 2016 e 2017, la squadra grossetana non solo proverà a raggiungere il poker di vittorie, ma cercherà di migliorare il record di presenze assoluto che risale all’edizione del 2015, quando nel paesino viterbese si presentarono alla partenza in 66 podisti, tutti iscritti con il Marathon Bike.

Intanto la casella dei nuovi maratoneti si allunga con l’esordio sulla distanza dei famigerati 42 chilometri e 195 metri di: Fabrizio Francioli (3h29’53”), Paolo Cillerai (3h44’32), Alessandro Piola (3h49’54”). Questi gli altri atleti del Marathon Bike presenti alla maratona di Firenze: Silvia Raffaella Zanon (3h47’43”), Elena Rossi (4h30’18”) e Luciano Lo Tufo che terminava la sua prova dopo 5h26’04”.