Colletta alimentare per animali abbandonati: al via il nuovo progetto de “La Foresta che Avanza”

GROSSETO – “Aiutare gli animali: si inaugura oggi il nuovo progetto de “La Foresta che Avanza”, associazione nazionale animalista e di promozione della tutela dell’ambiente, con il posizionamento di vari raccoglitori presso i punti vendita aderenti all’ iniziativa per i nostri amici a quattro zampe.

“L’intenzione – spiega Marco Cinelli responsabile de La Foresta che Avanza Grosseto – è quella di creare una rete di punti di raccolta di materiale che possa essere utile per animali che necessitano di assistenza, abbandonati o randagi. Chiunque quando si trova a fare acquisti in uno dei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa può contribuire, donando dalla sua abituale spesa, un prodotto per animali e depositarlo nel contenitore contrassegnato dal corrispettivo logo”.

L’idea del progetto parte da una precedente collaborazione tra la Foresta che Avanza ed alcuni enti locali che si occupano di protezione ambientale o animale, come l’ENPA o alcuni canili e gattili della Città. “Quello che si vuole realizzare è una sorta di raccolta di beni di prima necessità per animali bisognosi.i Il materiale accumulato verrà periodicamente portato direttamente dai nostri volontari presso le strutture degli enti che operano nell’ambito della protezione animale a Grosseto e provincia. Si raccolgono scatolette di cibo per cani e gatti, coperte ed altri beni necessari. Come succede per la distribuzione alimentare, che mensilmente ci occupiamo di praticare nei confronti di famiglie grossetane in difficoltà, rinnoviamo l’invito ai cittadini a partecipare nella fase di raccolta del materiale e aiutare cosi i nostri inseparabili amici a quattro zampe”.

Tale progetto, che e’ in via di espansione nel territorio di Grosseto e Provincia , oltre ad essere effettuato in vari punti vendita, prevede anche la raccolta diretta presso la sede in Piazza Cavalieri il mecoledi dalle 17,30 alle 19,30, il venerdì dalle 21 e il sabato dalle 10,00 alle 12,00.

Ecco chi aderisce:

Grosseto:

“Amici e natura”, Via Svezia

“Bravo Pet”, Via Senegal

Follonica:

“Agricommerciale”, Via IV novembre ang. piazza Don Ugo Salti

“Agraria Meozzi”, di Bazzechi e Pomella, Via del Fonditore 23

Per ulteriori informazioni contattare le pagine facebook: CasaPound Italia Grosseto, La Foresta che Avanza Toscana, o chiama il 339-3887416