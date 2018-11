Cane si perde: è ferito e ha la museruola. «Non può bere né mangiare rischia di morire»

GROSSETO – Jack è fuggito da casa, ha la museruola, ed è stato investito. La situazione è disperata per il piccolo Jack. Il cane ha dieci anni, e si è allontanato dalla zona di San Martino. Il cane ha la museruola perché ha una forte dermatite e non doveva grattarsi. I proprietari lo cercano disperati, anche perché con la museruola il cane non può né bere né mangiare e dunque la sua vita rischia di essere troppo breve. Inoltre sembra che il cane, nella sua fuga, sia stato investito nella zona di via Scansanese. Il cane ha il chip ed è stata già fatta denuncia di smarrimento.

Si cerca in tutta la città e in particolar modo tra la zona di via San Martino, D-park e Ponte Tura. Chi lo avesse trovato o avesse notizie da dare telefoni al numero 338.1294499