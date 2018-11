Al via la nuova edizione di “Pedala e Assaggia il libro”: chi legge di più vince. In palio un lettore di ebook

FOLLONICA – Si rinnova anche quest’anno il progetto “Pedala e assaggia il libro” che coinvolge i ragazzi delle scuole elementari e medie alla Biblioteca della Ghisa.

«Siamo arrivati anche quest’anno, seppur con un certo ritardo rispetto alle scorse edizioni – dice il Comune in una nota – alla partenza dei due concorsi di lettura e scrittura, organizzati dalla Biblioteca della Ghisa e rivolti ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e medie della Città: tanti ragazzi con tanti libri letti, e altrettante recensioni. Lunedì 3 dicembre partono dunque “Assaggia il libro” per i golosi di libri delle scuole primarie da 7 a 10 anni e “Pedala il libro” per i più grandi esploratori di libri delle scuole secondarie di 1° grado, fino a 14 anni».

L’ultimo giorno per presentare recensioni è il 30 aprile 2019; chi ne avrà consegnate almeno 2 vincerà sicuramente un libro, ma ci saranno anche alcuni concorrenti che avranno dei premi più importanti, per l’originalità e la correttezza delle recensioni presentate. Al primo classificato del Pedala, andrà un lettore di ebook Kobo e, a tutti gli altri classificati, tanti buoni acquisto libri, oltre a premi a sorpresa per quelli che avranno letto il numero maggiore di libri e li avranno recensiti; inoltre, premi speciali per i più piccoli.

Quindi l’appuntamento è al 3 di dicembre per la partenza e poi, a metà maggio, per le premiazioni.