Al via i corsi per barman e pizzaioli, ultimi giorni per iscriversi. Ecco come fare

GROSSETO – Ultimi giorni ed anche ultimi due posti disponibili per partecipare ad una nuova ed attesa edizione del corso “Barman” organizzato da Confcommercio Grosseto.

Le lezioni prenderanno avvio la prossima settimana ed avranno sede presso il bar The Wall in piazza De Maria a Grosseto.

Altro corso in partenza a Grosseto, sempre organizzato da Ascom Confcommercio, è quello “Pizzaiolo”, che inizierà lunedì 10 dicembre.

Le iscrizioni sono aperte anche per il prossimo corso abilitante per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande – ex Rec. Novanta le ore di lezione in programma, necessarie per permettere ai partecipanti di ottenere il requisito professionale obbligatorio per esercitare l’attività, che si tratti di commercio al minuto in sede fissa o ambulante, bar, ristoranti, pizzerie, pub, ecc., sulla base della normativa vigente.

Gli interessati sono invitati a contattare gli uffici della formazione di Confcommercio, in via Tevere n.17 a Grosseto al numero 0564 417941.