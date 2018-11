Unicoop, oltre 28mila soci partecipano al rinnovo dei comitati direttivi. Ecco gli eletti

GROSSETO – I soci di Unicoop Tirreno hanno eletto i nuovi Comitati direttivi delle Sezioni soci. Sono usciti dalle elezioni del 22-24 novembre 2018 con la partecipazione al voto di 28.538 soci (+ 7% rispetto alle precedenti elezioni del 2014) che hanno eletto 326 soci attivi di cui 178 donne e 148 uomini.

Nei prossimi giorni i nuovi Comitati soci si insedieranno e provvederanno a nominare la Presidenza e il tesoriere.

Questo il nuovo Comitato direttivo della Sezione soci Grosseto:

Bernardini Angela

Caprini Amelia

Cartocci Gianni

Cavallucci Francesca

Cerulli Niccolò

Cherubini Clara

Delicati Adriana

Landolfi Alain Pierre

Mallardo Nicola

Migliaccio Francesco

Niccolini Laura

Passalacqua Patrizia

Rico Nadia

Terribile Antonio

Zorzetti Eduardo

Scansano

Andreini Fiorella

Capello Serena

Ceriola Matteo

Picci Vanna

Questo il nuovo Comitato direttivo della Sezione soci Follonica e Castiglione della Pescaia:

Follonica

Bartolozzi Isetta

Bottone Maria Rosaria

Comparini Stefano

Gasperini Sandro

Manazzale Virio

Merlini Laura

Orlandi Nazzareno

Poli Flora Iole

Serpi Palmiero

Tognoni Giuliano

Toninelli Luciana

Turacchi Carlo

Vanni Graziano

Castiglione

Corsinovi Pietro

Petragli Antonio

“La buona partecipazione alla tornata elettorale per nominare gli organismi territoriali di rappresentanza della base sociale – dichiara Massimo Favilli, Direttore soci e comunicazione di Unicoop Tirreno- ci consegna un segnale molto positivo. E’ stata un’occasione importante di relazione con i soci in cui la Cooperativa ha messo a punto un’organizzazione complessa e solida, che ha coinvolto e impegnato a tutto tondo la struttura sociale insieme ai punti vendita. Ora subito a lavoro con i nuovi Comitati, ampiamente rinnovati nella loro composizione, per l’avvio delle attività sociali e per un attento ascolto di soci e consumatori, perché i punti di forza della Cooperativa siano adeguatamente valorizzati in ogni territorio”.