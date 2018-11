FOLLONICA – Incidente stradale, in località Rondelli, nel comune di Follonica.

Per cause in corso di accertamento nello schianto, avvenuto nella serata di mercoledì 28 novembre, sono rimaste coinvolte due autovetture. Ferite quattro persone che erano a bordo delle due auto.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Massa Marittima dal personale medico del 118 giunto sul posto. E’ intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Grosseto.