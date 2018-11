Presi i ladri della “lastra radiografica”: la utilizzavano per forzare la porte delle case

SCANSANO – I carabinieri della Stazione di Scansano, a conclusione di un’attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà due soggetti, un uomo ed una donna di origini campane e residenti a Grosseto, per il reato di tentato furto aggravato commesso in concorso.

Le indagini dei Carabinieri avevano preso avvio da due denunce di tentato furto, uno in abitazione ed uno in un bar del paese, commessi lo scorso 5 novembre. In entrambi gli episodi gli autori dei tentativi di furto avevano tentato di forzare i portoni di ingresso, in un caso mediante l’utilizzo di una lastra radiografica e nell’altro con degli arnesi da scasso. Le attività investigative dei carabinieri hanno portato all’identificazione dei due soggetti, già gravati da precedenti specifici, che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica.