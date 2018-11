Poliambulatorio, la protesta: «Area abbandonata all’incuria, cestini pieni e rifiuti in terra»

GROSSETO – “Si può vedere uno spettacolo del genere fuori al distretto sanitario e specialmente nell’unico giorno settimanale in cui si effettuano prelievi?” a chiederselo è la consigliera Marilena Del Santo, della lista Mascagni. Oggetto della sua protesta è l’incuria in cui versa l’esterno del poliambulatorio medico nel quartiere di Barbanella.

La struttura della Asl, sul piazzale di via De Amicis, ogni martedì accoglie decine di abitanti della zona che scelgono l’ambulatorio del quartiere per i prelievi del sangue. Davanti a loro, però, lo spettacolo non è sempre dei migliori. “Tutti possono farsi un’idea con i propri occhi – afferma la consigliera Del Santo – cestini pieni di immondizia e rifiuti anche fuori dai contenitori, cartacce di ogni tipo per terra, oltre ai muri che da tempo sono imbrattati con scritte di ogni genere. Non è certo un bel vedere per chi deve farsi le analisi o anche solo si trova a passeggiare”.

“Nella zona non sono mancate – conclude Del Santo – nel corso degli anni, anche le proteste degli abitanti per gruppi di ragazzi un po’ troppo rumorosi che utilizzano le panchine del piazzale e nel vicino parco per i loro ritrovi notturni. Al mattino spesso i passanti trovano rifiuti sparsi un po’ dappertutto. Presenterò un’interrogazione al sindaco Vivarelli Colonna sperando che la situazione possa migliorare. Ne va del decoro di un quartiere così importante e popoloso della città di Grosseto”.