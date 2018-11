Pallavolo, Follonica a caccia della vittoria nella sfida con Santa Croce

FOLLONICA – La Pallavolo Follonica Hotel Parrini recupera al Palagolfo la partita contro l’Under 21 Lupi Santa Croce rinviata lo scorso 3 novembre per inagibilità del palazzetto dello sport follonichese a causa del maltempo. Si gioca giovedì 29 novembre alle 21.

Per le azzurre di coach Rossano Rossi è una partita da vincere a tutti i costi per guadagnare altri tre punti. Ma l’impegno si annuncia più ostico di quanto dica la classifica. Il Santa Croce, fermo a zero punti fino alla quinta giornata, è in serie positiva considerando che negli ultimi due turni è stato sconfitto di misura a Lucca e ha battuto in casa San Miniato. Follonica, invece, dopo la vittoria casalinga contro i livornesi della Pediatrica Specialist ha subìto un brusco stop in casa della capolista Cecina. Vincendo, comunque, il sestetto follonichese potrebbe agganciare al quarto posto l’Entomox Peimar Calci e l’Errepi Mtk Grosseto a quota 13.

«Dobbiamo affrontare questa partita con la massima concentrazione – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – perché non possiamo permetterci un’altra battuta a vuoto dopo la brutta sconfitta sul campo di Cecina. È un avversario sicuramente alla nostra portata, ma la classifica non deve ingannarci: i loro ultimi risultati lo dimostrano. Vincendo guadagneremmo tre punti importantissimi e ci prepareremmo al meglio alla partita successiva, che ci vedrà impegnati ancora una volta contro un avversario di grande valore». Dopo il recupero infrasettimanale, infatti, la Pallavolo Follonica tornerà in campo sabato 1 dicembre alle 18 a San Vincenzo (il Palagolfo è indisponibile) contro il Fiora Buggiano secondo in classifica.

Recupero 4° giornata – Serie C girone A

Pallavolo Follonica–Under 21 Lupi Santa Croce

Classifica

Baia del marinaio Volley Cecina 20

Fiora Buggiano 19

Pallavolo Cascina 18

Entomox Peimar Calci 13

Errepi Mtk Grosseto 13

Pallavolo Follonica 10

Volley Pantera Lucca 9

Volley Sei Rose Rosignano 8

Pallavolo Delfino Pescia 8

Lupi Estintori San Miniato 8

U21-Pediatrica Specialist 6

U21-Lupi Santa Croce 4

Luca Consani Grosseto 3

Fanball Il Discobolo 2