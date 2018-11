Out Andreotti per febbre. Camilli verso il rientro

GROSSETO – Allenamento pomeridiano per il Grifone, sceso sul terreno di gioco del Palazzoli mezz’ora prima del solito per preparare al meglio la trasferta di domenica prossima contro il Camaiore. In campo anche Camilli, che si avvicina sempre più al rientro, e Raito che sembra ormai pronto per un posto da titolare dopo l’infortunio alla costola. Assente soltanto Andreotti per qualche linea di febbre, anche se il suo impiego per domenica non dovrebbe essere a rischio.

Intanto questa mattina è cominciato ufficialmente l’impegno dell’Us Grosseto nelle scuole grossetane. Una delegazione della squadra, composta da Raito, Gorelli, Nunziatini e il preparatore dei portieri Raffaele Ferioli, ha cominciato l’attività motoria con alcuni studenti grossetani, una quarta e una quinta, affiancando i professori. L’accordo tra la società unionista e l’Istituto comprensivo Grosseto 5 prevede in totale 60 ore di attività nel corso dell’anno scolastico.