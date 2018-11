L’Atletica Follonica pronta per il cross del Golfo e il Memorial Corti

FOLLONICA – Grande appuntamento podistico domenica 9 dicembre a Follonica con il Cross del Golfo, che ospiterà il 1° Memorial Massimo Corti dedicato al presidente dell’associazione di atletica recentemente scomparso. L’evento da sempre richiama un gran numero di giovani atleti dal resto della provincia e oltre per una giornata di grande sport.



L’associazione ASD Atletica Follonica sottolinea come il suo settore giovanile, che da sempre promuove tramite i corsi di atletica leggera per ragazzi e bambini, sia in continua crescita di numeri e risultati.

Proprio nel giorno precedente il decesso del presidente Massimo i ragazzi del tecnico Marco Mattesini erano a Campi Bisenzio per la finale regionale a squadre. Alessandro R, Alessandro M, Giulio S, Lorenzo M, Matteo P, Matteo B, Gioele P, Federico S, Filippo C, Samuele C e la ragazza Derartu A a titolo individuale, si sono distinti per impegno e determinazione. In evidenza Gioele P primo nei 60 m Hs e secondo nel lancio del peso, Matteo P secondo nel lancio del vortex e Derartu A seconda nei 60 m. Buone conferme per le gare degli altri.

Più recente la partecipazione dei nostri esordienti, ragazzi/e e cadetti/e al cross Corri Nella Riserva Junior nella Feniglia di Orbetello. Olivia G, Martina H, Davide B, Samuele E, Gabriele B, Lorenzo M, Allegra C, Dario G, Lavinia S, Martina M, Leonardo M, Lorenzo D, Giulia L, Giulia P, Irene M, Matilde S, Noemi R, Olga G, Gabriele B, Riccardo M, Bahru A, Bianca F, Derartu A, Elisa M, Eva S, Ilaria L, Matilde F, Filippo C, Gioele P, Leonardo P, Lorenzo M, Matteo B, Matteo P, Samuele C , accompagnati dagli istruttori C. Mariotti, E. Bargagli, A. Meshcheryakova, M. Mattesini e E. Faucci, hanno dato il massimo come sempre. Distinti nei 250 m Olivia G prima e Martina H terza, Davide B primo e Samuele E secondo; nei 500 m Lavinia S seconda; nei 750 m Bahru A è primo; nei 1200 m Derartu A e Gioele P secondi; nei 2400 m Matilde F è prima. A premiazione anche Allegra C, Olga G, Gabriele B e Riccardo M.

Nel frattempo lo staff tecnico cresce di numero e qualità, con istruttori e allenatori ovvero Elena Bargagli Elena, Chiara Caselli, Clint Ceccarelli, Sara Cenerini, Elisa Faucci, Claudio Guccini, Alessandro Iacomino, Claudio Mariotti, Marco Mattesini, Ania Meshcheryakova, Niccolò Olivieri e Ilaria Piazzi, che si dedicano tutti con competenza, passione ed entusiasmo alla formazione delle giovani generazioni di atleti di Follonica e dintorni.