Il pesce della Maremma nei supermercati di tre regioni italiane

ORBETELLO – La Maremma è un territorio speciale che conserva enclave di eccellenza ambientale che coincidono spesso con eccellenze gastronomiche. Conad nelle sue scelte di caratterizzazione e insediamento commerciale ha uno dei punti di forza nella ricerca, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti del territorio.

La Laguna di Orbetello è uno dei luoghi del centro Italia che offre una straordinaria sintesi tra bellezza e comunità che la popolano e ne traggono i frutti. I Pescatori di Orbetello, azienda cooperativa che riunisce 50 famiglie in un unico progetto economico e di tutela, “coltivano” la Laguna, la difendono sia dal punto di vista culturale e ambientale conservando le antiche tradizioni di pesca lagunare. Come se fossero un terreno le acque della Laguna offrono i loro frutti secondo le stagioni, ogni momento dell’anno, infatti, ha il suo pesce e le sue tecniche di cattura. Slow Food per difendere tutte queste specificità, ha riconosciuto la realtà della pesca tradizionale in Laguna con un Presidio che contribuisce a darle valore e difenderne valori e qualità.

Il rapporto tra Conad e la comunità dei Pescatori di Orbetello rappresenta, in questo quadro, una sinergia importante perché l’incontro tra la grande rete di distribuzione e un’eccellenza gastronomica locale consentirà la valorizzazione e la conoscenza del prodotto e dei luoghi di provenienza in un pubblico più vasto dell’attuale. L’allargamento del mercato sarà così, un elemento di promozione territoriale, di sostegno a un’economia oggi limitata e costituirà una forma concreta di tutela della tradizione italiana.

Conad distribuirà il pescato tradizionale di Laguna nella rete dei supermercati di Toscana, Lazio e Sardegna. Orate, muggini, spigole e anguille di Orbetello arriveranno nelle pescherie accompagnati da una campagna promozionale con oltre 2 milioni di volantini illustrativi.