Gli studenti del Fossombroni in visita al centro tecnico di Coverciano

GROSSETO – Ben 45 studenti delle classi terze, a indirizzo sportivo, del Fossombroni, sono stati ospiti del Liceo Gobetti-Volta, dell’Asd Bagno a Ripoli, dell’Atletica Assi Giglio Rosso e del Settore tecnico di Coverciano. Una giornata all’insegna dello sport per i ragazzi che si sono confrontati con i pari età del liceo fiorentino in alcune discipline come basket, pallavolo, calcio a 5, atletica.

Tra gli appuntamenti in programma quello con la squadra del Bagno a Ripoli che partecipa al torneo giovanile regionale, mentre sotto la guida del tecnico Simone Ocello, si sono cimentati nel salto in alto e nel salto in lungo. Infine gli studenti hanno potuto effettuare un allenamento nel campo di Coverciano sotto la guida degli allenatori del settore tecnico.

I ragazzi del Fossombroni si sono sottoposti a esercitazioni su situazioni di gioco e hanno partecipato a una partita. Calcare il campo di Coverciano, dove si allena anche la Nazionale, visitare il museo del calcio e pranzare nel ristorante degli Azzurri, è risultato motivo di entusiasmo per gli studenti del Fossombroni.