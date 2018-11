Fugas di gas, pericolo esplosione: i vigili entrano nell’appartamento

GROSSETO – Il rischio esplosione era veramente elevato. Ieri sera i vigili del fuoco di Grosseto sono entrati in azione in viale Caravaggio a Grosseto per la segnalazione di una fuga gas.

La squadra dopo una prima ricognizione con gli strumenti di rilevazione individuava una grossa concentrazione di ha in un appartamento vuoto e in un garage che consigliavano per prudenza il momentaneo allontanamento di undici persone compresa una anziana inferma con l’aiuto del personale medico del 118 dalla palazzina.

La perdita veniva individuata all’interno di un appartamento in via di ristrutturazione. Dopo circa tre ore di lavoro e la messa in sicurezza degli ambienti saturi di gas è cessato il pericolo e le persone potevano rientrate nelle proprie abitazioni. Non ci sono immagini dell’intervento