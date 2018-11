Cane cade in una buca: Vigili del fuoco al lavoro per salvarlo

MONTE ARGENTARIO – Il cane di un cacciatore è caduto in una buca in località Poggio delle Miniere a Porto Ercole.

Sul posto i Vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per cercare di recuperare l’animale. In arrivo anche la squadra Saf di Grosseto (Nucleo Speleo Alpino Fluviale) per accelerare le operazioni di salvataggio.