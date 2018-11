Campionato invernale, terzo posto di Luca Vitale del Club Nautico Scarlino su Bastian Contrario

MARINA DI PISA – Si è svolta il 18 novembre la penultima giornata di regate del campionato invernale del Comitato Circoli Velici Alto Tirreno. Le condizioni meteorologiche erano quelle perfette per una regata: sole e vento che hanno permesso alle imbarcazioni di svolgere il loro percorso a due miglia al largo di Marina di Pisa. Alle 10:24 è iniziata la prima gara relativa all’assegnazione del Trofeo Lega Navale Italiana, sezione di Livorno.

Le prime a muoversi sono state le imbarcazioni della classe Minialtura, poi quella Orc. I concorrenti si sono sfidati su un percorso di un miglio e mezzo circa, per quattro giri con arrivo a poppa. Emozionanti le sfide della classe Minialtura, con i Platu 25 sempre in testa a disputarsi la prima posizione anche nella seconda regata – partita alle 12,26 e valida come recupero della Coppa Savino Del Bene-Cnl. Ottima performance da parte di Bastian Contrario, su cui regata l’atleta del Club Nautico Scarlino Luca Vitale che si è guadagnata un terzo posto nella prima prova dietro 6Bizzosa di Stefano Bettarini, e Dwein di Paolo Trevisan. Posizione, quella dell’imbarcazione Bastian Contrario, confermata anche nella seconda prova, vinta da Dwein; secondo posto per Hurrà;

La classifica dopo sei prove vede al comando ancora Dwein, seguito a soli 3 punti e primo dei Platu 25 da Bastian Contrario, con vantaggio di un punto sull’imbarcazione Hurrà;

Al termine delle competizioni, i velisti si sono ritrovati al Porto per ristorarsi dalle fatiche delle regate. Le prossime prove, previste sabato 1 e domenica 2 dicembre, chiuderanno il campionato invernale e vedranno i velisti sfidarsi per il trofeo Yacht Club Livorno e il recupero della seconda prova della Coppa d’Oro Savino del Bene (Cnl).