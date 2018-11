Trema la terra in Maremma: scossa di terremoto nelle Colline Metallifere

MONTEROTONDO MARITTIMO – Scossa di terremoto questa mattina in provincia di Grosseto. Il sisma ha avuto come epicentro la zona di Monterotondo Marittima ad una profondità di sette chilometri per una magnitudo di 2,5. Una scossa ritenuta ordinaria per quell’area geografica a confine tra le province di Grosseto e Pisa.

La scossa è stata avvertita in tutta il comprensorio delle Colline Metallifere ed è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Nessun danno a cose o persone è stato segnalato.