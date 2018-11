Post su Facebook contro l’Arci. Parte la querela: «Offese gratuite e immotivate»

GROSSETO – Sono due le querele che il presidente provinciale dell’Arci Christian Sensi ha dato mandato di predisporre dopo la pubblicazione su Facebook di un post che si riferiva alla recente iniziativa di un circolo Arci che gestisce una nuova attività in centro.

Un post ritenuto offensivo dal presidente Sensi e da altri associati Arci, tanto che, come annunciato sui social network, per le parole diffuse su Faceook partiranno due querele: una per l’autore del post e una per un’altra persona che aveva “postato” un commento anch’esso ritenuto offensivo dall’Arci. In questo caso, come riferisce Sensi (il post e di conseguenza anche i relativi commenti sono stati rimossi dall’autore) si tratta della presidente della commissione Pari opportunità della Provincia di Grosseto Lucia Morucci.

«Ieri mi hanno segnalato il post di un signore – spiega Sensi – che, gratuitamente, senza alcun motivo, offendeva l’Arci. Nessun problema, sarà querelato come tanti altri. La cosa più grave è che tra le risposte al post interveniva la presidente della commissione pari opportunità, precisando che la bandiera dell’Arci è vomitevole e che i circoli Arci sono pieni di ubriachi (bevuti) e beoti».