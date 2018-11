Ponte chiuso per lavori: attenzione ai disagi. Ecco quando

ORBETELLO – «Lavori ponte sul Magione: chiusura al traffico il 29 novembre prossimo» ad annunciarlo la Provincia in una nota.

«Il prossimo giovedì 29 – chiarisce la Provincia – sarà chiuso al traffico veicolare il ponte sul Magione, sulla strada provinciale 74 Maremmana, esattamente al km 04+800. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di verifica delle strutture. L’interdizione sarà valida dalle ore 08:30 fino alle ore 18:00, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto per servizio scolastico».