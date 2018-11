Palasport allagato «110 mila euro di lavori e il campo è rovinato perché il Comune non ha cambiato la pompa»

GROSSETO – «Due notti fa il palasport è stato completamente allagato, nonostante gli oltre centodiecimila euro di lavori eseguiti dalle società affidatarie: Coop Atlante e Grosseto Handball» è Franco Miglianti, di Grosseto Handball a segnalare il disagio che stanno vivendo le due società. «Oltre la metà dei soldi sono stati spesi per interventi di manutenzione straordinaria (rifacimento del tetto e 273 della fognatura esterna), nonostante che sulla base di quanto risultava dal bando pubblico, le società affidatarie avrebbero dovuto fare solo interventi di manutenzione ordinaria».

«Inutile sottolineare lo smarrimento dei dirigenti delle due società che vedono così un intervento che è costato oltre 60.000 mila euro, il rifacimento del campo da gioco, vanificato da una miopia assoluta da parte dell’amministrazione comunale, in particolare dei suoi tecnici che nonostante sollecitati più volte non hanno ritenuto necessario sostituire la pompa di sollevamento delle acque – conclude -, in quanto l’impianto si trova al di sotto del piano stradale».