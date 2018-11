Karate, ottime prestazioni e tanti podi per gli atleti massetani ai nazionali di Fidenza

MASSA MARITTIMA – Nuove soddisfazioni per il karate massetano. Nei giorni 24 e 25 Novembre presso il palasport di Fidenza si sono svolti i campionati Nazionali di karate CSEN. La scuola di Massa Marittima Cecina, San Vincenzo e Venturina, diretta dai maestri Monia Polichetti e Giorgio Ugrechelize, si è presentata con 8 dei suoi allievi tra i quali Asia Bongini, Samuel Stefani, Erika Sili e la stessa Monia Polichetti, di Massa Marittima, oltre che con Elia Lotti, Cristian Pistolesi, Alice Dello Sbarba, Aurora Dello Sbarba e Andrea Chiapponi di Cecina. Mentre gli altri allievi hanno disputato il kata, Asia Bongini, oltre al bel kata si è presentata anche con un buon kumite, ancora alle prime dispute.

Ottime anche le altre prestazioni: al 3° posto della categoria Master cintura verde si è classificato Samuel Stefani, mancando il primo per un soffio a causa del saluto iniziale, ma ricevendo molti complimenti dai giudici di gara; nella categoria Master cintura nera un ottimo 2° posto per colei che cerca di trasmettere la propria passione ai propri allievi: l’insegnante Monia Polichetti. Dulcis in fundo il 1° posto di Erika Sili nei Master cintura blu.