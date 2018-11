Oltre 5 mila chili di alimenti alla San Vincenzo de Paoli dalla colletta alimentare

FOLLONICA – 5329 chili di alimenti sono stati raccolti dalla San Vincenzo de Paoli onlus, referente follonichese del Banco alimentare, grazie alla colletta alimentare che si è svolta in quattro supermercati cittadini: Coop di via Chirici 3030 chili, Lidl 914 chili, Conad Palazzi Rossi 714 chili, Pam 671 chili.

«Il risultato è molto positivo affermano dall’associazione -, in quanto sono stati confermati i quantitativi del 2017, ma il dato ancora più significativo è che circa 100 volontari si sono alternati durante le 12 ore di apertura dei supermercati con gioioso e proficuo impegno. Volontari di tutte le età appartenenti a realtà vive del nostro territorio come le Parrocchie e i movimenti, stranieri e semplici cittadini hanno vivacizzato la giornata, invitando chi andava a fare la spesa, a donare».

«Un Grazie alle catechiste e ai catechisti che hanno portato i bambini e ragazzi a vivere un’esperienza formativa vissuta sul campo della solidarietà concreta; al Coordinamento Interparrocchiale Opere Caritative di Follonica, al movimento dei Focolarini di Follonica, alla Chiesa Avventista del settimo Giorno di Massa Marittima,al Rotary club di Follonica che hanno assicurato insieme ad un gruppo di giovani stranieri che vivono in città, una presenza continua per tutta la giornata. Un grazie al nostro sindaco che con la sua presenza ha voluto testimoniare la vicinanza e il sostegno all’iniziativa da parte dell’amministrazione comunale. Un grazie agli autisti e a chi ha fornito i mezzi di trasporto per lo stoccaggio al magazzino: Camper Service di Follonica e Luca».

«Ma il ringraziamento più grande va alle migliaia di cittadini che facendo la propria spesa hanno pensato anche a chi la spesa la fa con difficoltà. Gli alimenti raccolti, come in tutta Italia, saranno distribuiti alle associazioni convenzionate con il Banco Alimentare Onlus. A Follonica saranno distribuite alle famiglie che si rivolgono all’Emporio della Solidarietà e alla mensa. Grazie a tutti e appuntamento al 24 novembre 2019 per la 23esima giornata della colletta» conclude la nota.