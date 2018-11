Nuova pavimentazione per il centro storico: intervento da 18mila euro

MONTEROTONDO MARITTIMO – Con un investimento di 18mila euro il Comune di Monterotondo Marittimo ha finanziato i lavori di stuccatura e livellamento delle pietre che formano la pavimentazione di via Gori, via Farini e via Poggiarello. Una parte dei lavori sono stati eseguiti a settembre. Adesso è stato aperto un nuovo cantiere per completare l’intervento.

“Stiamo operando per portare a termine la riqualificazione di 3 vie del centro storico che presentano ormai una pavimentazione deteriorata – spiega il sindaco Giacomo Termine – e quindi pericolosa, soprattutto per le persone anziane, per il rischio di inciampo sui blocchi sconnessi. Con la stuccatura e il livellamento vogliamo garantire la sicurezza dei percorsi e la più ampia fruibilità da parte dei cittadini. La pavimentazione migliorerà le vie anche dal punto di vista estetico.”

“Con questi lavori – conclude il sindaco Giacomo Termine – andiamo a completare l’operazione complessiva di riqualificazione del centro storico, iniziata dal Comune con l’intervento da 320mila euro, che ha consentito la riqualificazione di vicolo Dumas Poli, piazza Casalini e via Bardellloni inaugurate lo scorso agosto”.