IlGiunco.net premia #laMaremmapiùbella: appuntamento a Grosseto per la quinta edizione di #maremmalocal. TUTTO IL PROGRAMMA

GROSSETO – IlGiunco.net incontra i suoi lettori e lo fa martedì 4 dicembre, alle 17, alla Fondazione Il Sole (via Uranio, 40) di Grosseto nella quinta edizione di #maremmalocal, l’evento che ogni anno avvicina il quotidiano della Maremma al suo territorio e alla sua comunità.

Quest’anno l’iniziativa, promossa da IlGiunco.net in collaborazione con InToscana.it e con il patrocinio di Anso, Associazione Nazionale Stampa Online. è dedicata alla bellezza del nostro territorio. L’iniziativa avrà come titolo “Quando la comunità racconta la bellezza di un territorio”. Sarà anche l’occasione per premiare i luoghi preferiti dai lettori de IlGiunco.net, luoghi del cuore, che i lettori hanno scelto partecipando al contest #laMaremmapiùbella che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Grosseto.

Si parlerà di territorio e di turismo, ma anche di esperienze digitali a confronto. Insieme al direttore de IlGiunco.net Daniele Reali, interverranno Davide De Crescenzo, direttore di Intoscana.it, e Saverio Zeni, vicepresidente Anso ed editore OkMugello.it. Tra gli ospiti ci sarà anche il sindaco di Grosseto e presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«Quest’anno – spiega Daniele Reali, direttore de IlGiunco.net – abbiamo pensato di parlare delle bellezza del territorio e di come attraverso il web e i social questa bellezza si possa raccontare, ma anche di quanto è importante la percezione che si ha di un luogo grazie alla narrazione di chi vi risiede, di chi lo abita o di chi lo sceglie per trascorrerci le vacanze. Un’attività che in questi anni ci ha visto, come quotidiano della Maremma, impegnati con tante iniziative. Tra queste anche il contest de #laMaremmapiùbella con il quale i lettori del giornale hanno scelto il loro luogo preferito in provincia di Grosseto. Sarà interessante conoscere altre esperienze come quelle realizzate da InToscana.it, il portale gestito da Fondazione Sistema Toscana, e quelle proposte dai quotidiani che fanno parte di Anso, l’associazione nazionale della stampa online, di cui fa parte anche IlGiunco.net. Come sempre durante l’evento di martedì prossimo tutta la squadra de IlGiunco.net sarà a disposizione dei lettori per conoscersi più da vicino, per presentare le nostre novità, per accogliere suggerimenti e indicazioni e per brindare tutti insieme a questo settimo anno di attività del giornale».

L’invito per tutti è allora quello di partecipare a #maremmalocal: appuntamento martedì 4 dicembre alla Fondazione Il Sole, via Uranio, 40 a Grosseto, a partire dalle 17.

Questo è il programma completo della giornata.

ore 17,00 – #laMaremmapiùbella: l’esperienza de IlGiunco.net con l’iniziativa che ha coinvolto i lettori. Intervento di Daniele Reali, direttore de IlGiunco.net.

ore 17:15 – Consegna del premio ai primi classificati del contest #laMaremmapiùbella

ore 17:30 – Quotidiani online e comunità: il legame con il territorio. Intervento di Saverio Zeni, vicepresidente Anso, editore OkMugello.it

ore 17:45 – Raccontare un territorio: l’esperienza di Intoscana.it e Visit Tuscany. Intervento di Davide De Crescenzo, direttore di Intoscana.it

ore 18:30 – Apertivo di chiusura