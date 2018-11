Il Vescovo in visita: convocato un consiglio comunale a porte aperte per salutarlo

MONTE ARGENTARIO – «Consiglio comunale straordinario per incontrare il Vescovo della Diocesi di Pitigliano, Sovana, Orbetello, monsignor Giovanni Roncari in visita pastorale alla comunità dell’Argentario. Lo ha convocato per martedì 4 dicembre alle 9 il presidente del consiglio comunale di Monte Argentario. All’adunanza interverranno le autorità locali e la popolazione che vorrà partecipare» a farlo sapere è l’Ente in una nota.

«Nelle settimane scorse – spiega la nota – il Vescovo è stato in visita alla comunità parrocchiale di Porto Ercole e in questi giorni, e fino al 9 dicembre, sarà tra la gente di Porto S.Stefano. In questo periodo molti saranno i momenti di incontro con le diverse realtà locali, già giovedì prossimo, 29 novembre alle ore 17.30 presiederà la solenne celebrazione in onore della Beata Sordini e incontrerà i volontari della Miseriordia; il 1° dicembre festeggerà S.Andrea con i pescatori; il 4 dicembre dopo il consiglio comunale alle ore 11 S.Messa con la Capitaneria di Porto per la Festa di S.Barbara»

«L’8 dicembre giornata piena di eventi – conclude la nota – Santa Messa ore 11,15 in ricordo delle vittime dei bombardamenti e della guerra, con la partecipazione della Ciclistica Argentario, alle ore 16,00 benedizione del presepe di Lividonia ed alle 17 messa per la solennità dell’Immacolata ed incontro con gli atleti del Csi Bastianini».