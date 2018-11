Fine settimana memorabile per la pallamano di Follonica: tutte le squadre ottengono successi

FOLLONICA – Un fine settimana memorabile, quello appena trascorso, che ha visto tutte le squadre della Pallamano Follonica Starfish andare a punti. L’emozione è iniziata sabato con il debutto degli U13M contro il Tavarnelle: una partita divertente, giocata a ritmi elevati che ha visto la squadra di casa peccare pochissimo in difesa. Risultato finale di 21-8 e molta soddisfazione per il lavoro svolto finora per la neo allenatrice, Martina Becherini, al debutto: “Non mi aspettavo un tale miglioramento. Cè ancora tanto da fare, ma sono soddisfatta soprattutto per l’atteggiamento che hanno tenuto in campo i ragazzi”.

A punti domenica mattina sia la U17 che la U19 Maschile. La prima ha giocato in trasferta contro l’Ambra chiudendo con un 26-30: bravissimo il portiere, Mangano Federico, determinante per il risultato finale. Mister Orioli, nonostante la panchina risicata e i pochi giocatori disponibili, continua prendersi a darci soddisfazioni.

Vittoria casalinga invece per la U19 di Marco Spinicci contro il Prato: un convincente 35-21 che chiude una partita tenuta sempre sotto controllo. Un gruppo coeso con un gioco di squadra determinato: ottime le prestazioni di tutti gli atleti, tra cui Riccardo Bianconcini e Samuele Gruosso, convocati in rappresentativa regionale anno 2000-2001 che si terrà il prossimo fine settimana, ai quali facciamo il nostro sentito in bocca al lupo.

E a chiudere in bellezza i girotondi dei festeggiamenti, ci sono le squadre femminili: sia l’U15 che l’U19 vincono in casa contro il Petrarca Arezzo. Un 31-12 per l’U15F che ha dato, a Mister Cecchini, la possibilità di vedere tutte le ragazze schierate in campo. Un po sottotono invece la 19 Femminile: il coach Matteo Pesci riesce però a mantenere la calma e a far riprendere il controllo della gara alle sue ragazze che, nell’ultimo quarto d’ora di gioco, segnano a ripetizione goal decisivi: risultato finale 22-18.

“Bello vedere gioco di squadra” questo il commento di molti genitori.

“Il duro lavoro e l’impegno pagano sempre” queste le parole a caldo del presidente Antonino Vella “e con un gruppo di allenatori affiatato, serio e sempre disponibile con i ragazzi, i risultati non potevano che arrivare”. Tutta la società si unisce alla gioia degli atleti e dei genitori per festeggiare questo weekend intenso e emozionante.