Consiglio comunale: nuova seduta convocata per venerdì

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Claudio Pacella ha convocato l’assemblea per venerdì 30 novembre alle 8.15. La seduta, che si svolgerà nella sala consiliare in piazza Duomo 1 (al primo piano), si potrà seguire anche online in diretta streaming dal sito del Comune di Grosseto (stream.comune.grosseto.it).

Questo l’ordine del giorno:

– Festa della Toscana 2018 con la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria a Gianfranco Luzzetti, il collezionista fiorentino che ha donato alla città 67 opere pittoriche di inestimabile valore da collocare all’interno delle Clarisse e della attigua chiesa dei Bigi;

– D. Lgs. n. 267/2000 art. 175: Variazioni al bilancio 2018-2020 ed applicazione quote di avanzo di amministrazione;

– Istituzione del C.O.S.A.P. (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) ed adozione del – Regolamento per l’applicazione del relativo canone;

– Comunicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 7.11.2018 di prelevamento dal fondo di riserva;

– Legge 353/2000, LRT 39/2000 e successive modifiche – aggiornamento anno 2017 Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco: approvazione elenchi definitivi

– Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto – Aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal R.U.;

– Obiettivo generale 2018_13_01: “Progetti per lo sviluppo economico” del PEG per l’anno 2018 ed, in particolare, l’Ob. 1.1 assegnato al Servizio Attività Produttive “Regolamento sagre – Redazione proposta di regolamento per le sagre” – Adozione “Regolamento Comunale per la disciplina delle sagre e feste temporanee”

– Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di: definizione e organizzazione di un’offerta turistica di qualità collegata alla realizzazione del prodotto turistico omogeneo; denominato “Toscana Terra Etrusca” – Art. 15 L. 7/8/1990 n. 241 – Art. 30 Dlgs 18/8/2000 n. 267 – Art. 20 L.R. Toscana 27/12/2011 n. 68 – Art. 15 L.R. Toscana 20/12/2016 n. 86 – Approvazione;

– Interrogazione su problematiche del sottopassaggio di Barbanella, presentata dal consigliere Carlicchi (Passione per Grosseto);

– Ordine del giorno sulla realizzazione del corridoio tirrenico, presentato dai gruppi consiliari PD e Lista Mascagni Sindaco;

– Mozione sul nucleo cinofilo della Polizia Municipale, presentata dal consigliere Tornusciolo (Gruppo Misto);

– Interrogazione sul nucleo cinofilo della Polizia Municipale, presentata dal consigliere Tornusciolo (Gruppo Misto);

– Mozione su area palazzo Boman (via Manetti-via Bonghi), presentata dal consigliere De Martis (Lista Mascagni Sindaco);

– Interrogazione su area palazzo Boman (via Manetti-via Bonghi), presentata dal consigliere De Martis (Lista Mascagni Sindaco);

– Mozione per superare l’assenza di un’area impianti scarico e carico finalizzata al turismo camperistico, presentata dai gruppi consiliari PD e Lista Mascagni Sindaco;

– Ordine del giorno “Definizione di un progetto di manutenzione infrastrutturale del territorio nazionale”, presentato dal gruppo consiliare Lista Vivarelli Colonna Sindaco.