Calcio Uisp: Polverosa e Senzuno in testa in Elite, Boccheggiano in solitaria in Eccellenza

GROSSETO – Non ci sono pareggi nella quarta giornata di calcio amatoriale Uisp, ma gol e spettacolo non mancano. A cominciare dal massimo campionato Elite in cui la Polverosa si conferma rivale al vertice del Senzuno. Stavolta arriva un successo dall’elevatissimo peso specifico, ottenuto sul campo del Torniella che invece inciampa per la seconda volta consecutiva.

Al comando insieme alla Polverosa ci sono anche i campioni in carica del Senzuno, che offrono l’ennesima prova di forza, travolgendo 5-2 il Venturina fuori dai confini della provincia di Grosseto: un successo che non lascia spazio all’immaginazione, ottenuto in casa di quella che – numeri alla mano – poteva essere considerata una big del torneo. Ancora a bersaglio la Torbiera, che rifila un poker all’Argentario; si sblocca la Marsiliana che piega di misura il Prata.

In Eccellenza resta da solo il Boccheggiano, ancora a punteggio pieno dopo il 4-1 rifilato a domicilio al Sant’Angelo Scalo. Il Massa Valpiana, invece, cade per la prima volta sconfitto dal Seggiano, unica squadra ancora imbattuta assieme alla capolista. L’altra affermazione esterna del quarto turno è del Chiusdino, corsaro a Magliano. L’Atletico Grosseto conferma i suoi progressi e si sblocca, travolgendo il Granducato, mentre il Montemerano cala il tris con il Ribolla.

Elite

Quarta giornata

Gavorrano-Disperata rinviata

Marsiliana-Prata 2-1

Argentario-Torbiera 2-4

Torniella-Polverosa 0-1

Venturina-Senzuno 2-5

Classifica

Damoka Senzuno 10

Polverosa 10

Torbiera 7

Disperata 6

Algida Benini Venturina 6

New Team Marsiliana 5

Torniella 4

Pizzeria Ballerini Gavorrano 2

Argentario 1

Prata 1

Prossimo turno

Senzuno-Polverosa

Torbiera-Torniella

Prata-Argentario

Disperata-Marsiliana

Gavorrano-Venturina

Eccellenza

Quarta giornata

Magliano-Chiusdino 2-3

Atletico-Granducato 5-1

Sant’Angelo-Boccheggiano 1-

Seggiano-Massa Valpiana 2-1

Paganico-Campagnatico 3-2

Montemerano-Ribolla 3-1

Riposa: Alberese.

Classifica

Boccheggiano 12

Massa Valpiana 9

Seggiano 8

Montemerano 7

Chiusdino 6

Paganico 6

Alberese 4

Atletico Grosseto 4

Sant’Angelo 2

Ribolla 1

Campagnatico 1

Granducato del Sasso 1

Magliano 1

Prossimo turno

Ribolla-Alberese

Paganico-Montemerano

Massa Valpiana-Campagnatico

Boccheggiano-Seggiano

Granducato-Sant’Angelo

Chiusdino-Atletico

Riposa: Magliano.