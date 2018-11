Tanta grinta nel finale per la nona vittoria della Gea a danno del Jokers Firenze

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto suona la nona sinfonia nel campionato di serie D, ma per battere il Nutrifarto Jokers Firenze servono gli straordinari, tanta grinta e classe nelle battute conclusive (66-60 il finale).

Il quintetto di Pablo Crudeli è partito bene con 11 punti partiti dai polpastrelli di Perin nei primi dieci minuti, ma ha dovuto fare i conti con il ritorno degli avversari (favoriti da un momento di calo locale nel secondo quarto), sempre pronti a volare al rimbalzo o ad agire in contropiede. Il match è corso così sul filo dell’equilibrio fino agli ultimi minuti. Decisivi per la Gea sono stati sicuramente gli otto punti nell’ultimo quarto di capitan Santolamazza con due triple e due liberi e la bomba di Edoardo Furi che ha spento le ultime speranze del team fiorentino. Miglior realizzatore Perin (15 punti, 5/13 da due, 1/2 da tre), seguito da Santolamazza (14 punti (4/11 da tre).

«Non dobbiamo mai guardare i punti in classifica degli avversari – analizza l’incontro coach Pablo Crudeli – i Jokers, a dispetto dei loro sei punti hanno giocato una gran partita, con tanta grinta e alcune ottime individualità. Questo girone è particolarmente equilibrato e tutte possono vincere con tutte. Da parte nostra abbiamo concesso troppi rimbalzi offensivi e ci siamo complicati la vita con alcune disattenzioni inutili. Alla fine però con la nostra maggior tecnica siamo riusciti a portare a casa altri due punti, non giocando però come mi aspettavo».

Particolarmente vivace l’avvio del match con il Jokers che hanno risposto colpo su colpo alla Gea. I biancorossi si portano subito avanti 10-5, mentre i fiorentini si portano recuperano fino al 16-18, prima della bomba di Santolamazza e l’undicesimo punto di Perin, che riportano Grosseto sul +3 al primo riposo. Brutta la seconda frazione dei biancorossi, che mettono a segno appena sette punti e si fanno recuperare dai Jokers, che vanno all’intervallo lungo avanti di 4 punti (32-28). Al rientro dagli spogliatoi la Gea continua a soffrire, pur presentando il quintetto migliore, e arriva ad accumulare un ritardo di sette punti: 30-37.

I grossetani a questo punto si svegliano e con un parziale di 13-2 riescono a riportarsi sopra nel punteggio, 45-41. La tripla di Marco Tarchi permette al Nufritarto di tornare con il fiato sul collo ai padroni di casa che riescono comunque a chiudere il terzo periodo sul 47-44. La partita rimane appassionante anche nell’ultima frazione: la Gea scappa a +5, ma Firenze rimane lì e firma il sorpasso con una bomba di Vienni ed è 52-53. Le due triple di capitan Santolamazza fanno fuggire i maremmani sul 60-55. Vienni riapre ancora il match (60-58), ma lo straordinario canestro oltre i 6,25 firmato da Edo Furi mette il sigillo su una vittoria grossetana sofferta ma meritata.

Gea Basketball Grosseto-Nutrifarto Firenze 66-60

GEA GROSSETO: Canuzzi 5, Burzi n.e., Zambianchi 8, Perin 15, Romboli, Morgia 4, Furi 7, Ricciarelli 2, Santolamazza 14, Gruevski 2, Roberti 9, Tattarini. All. Crudeli.

NUTRIFARTO JOKERS: Fusillo 17, Bonoli 2, Tarchi M. 5, Vienni 17, Lari 9, Cortese, Ademollo 7, Cappelli 2,Tarchi P. 1, Biondi. All. Nudo

ARBITRI: Francesco Santacroce di Chiesina Uzzanese e Andrea Zini di Pistoia.

PARZIALI: 21-18, 28-32; 47-44.