GROSSETO – Visita istituzionale questa mattina nella redazione de IlGiunco.net per il consigliere regionale Leonardo Marras. Il capogruppo del Partito democratico in regione ha partecipato in diretta al #TgSocial del quotidiano della Maremma e poi ha consegnato al direttore Daniele Reali il gagliardetto della Regione Toscana.

QUI TROVATE IL LINK DEL TGSOCIAL: www.facebook.com/ilgiunco.net/videos/320460931876732/

«Stamani sono stato ospite de IlGiunco.net – ha detto Marras – per il #TgSocial e nell’occasione ho consegnato loro il gagliardetto della Regione Toscana in segno di amicizia e di riconoscimento per il prezioso lavoro di divulgazione delle notizie dalla Maremma che portano avanti ogni giorno».