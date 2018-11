GROSSETO – Una ricorrenza per Santa Barbara diversa dal solito, meno formale, una festa in casa insieme ai cittadini: è così che quest’anno i Vigili del fuoco maremmani hanno deciso di trascorrere la festa, tra momenti sacri, musica e buon cibo, con un occhio sempre attento allo sport, eccellenza del corpo con i tanti gruppi sportivi che ottengono risultati sempre notevoli in molte discipline.

«Abbiamo deciso di riportare in casa la festa e di aprirci alla città – spiega il comandante Giuseppe del Brocco – senza trascurarne la sacralità, con la messa che il Vescovo Rodolfo Cetoloni terrà nella nostra autorimessa piccola, un luogo simbolo per noi Vigili del fuoco che, grazie anche ai nostri mezzi, salviamo vite».

Non solo momenti sacri, ma anche commemorativi, affidati ai ragazzi delle scuole e ad artisti locali: «I bambini sono la nostra forza – prosegue il comandante – e saranno proprio 50 di loro, studenti della scuola media “Dante Alighieri”, a cantare l'”Inno d’Italia” e l'”Inno alla gioia”. L’inno di Santa Barbara sarà cantato dalla soprano grossetana Francesca Magdala, accompagnata dal maestro Gloria Mazzi».

Uno spazio sarà dedicato anche alle dimostrazioni dei Saf, il corpo speciale dei Vigili del fuoco: «Un momento di dimostrazione delle abilità dei nostri corpi speciali che vuole essere anche un momento ludico per i nostri ospiti – sottolinea del Brocco – senza dimenticare, naturalmente, i nostri eccellenti atleti, ai quali sarà consegnato un riconoscimento».

«Infine – conclude il comandante – vorrei ringraziare i nostri sponsor che hanno reso possibile l’evento e i ragazzi dell’alberghiero che si occuperanno del cerimoniale, dell’accoglienza e del buffet che si terrà al termine dei festeggiamenti».

Alle celebrazioni parteciperà anche il Prefetto di Grosseto, Cinzia Teresa Torraco

S. BARBARA 4 DICEMBRE 2018

PROGRAMMA

1° PARTE

09:00​ ARRIVO SCOLARESCA PER INNO DI ITALIA

09:20​ ARRIVO AUTORITA’ – PERSONALE – OSPITI

09:30 INIZO LA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DELLA PATRONA DEI VIGILI DEL FUOCO SANTA BARBARA.

​PICCHETTO BANDIERA DEL COMANDO:

​I.A. AIB ​MASSIMO BERNARDINI

​C.RE. ​LUCA VANNINI

​V.C.​ROMANINI ALDO

09:35 Alzabandiera: INNO D’ITALIA

DEPOSIZIONE CORONA-SALUTO AI CADUTI

IL SIG. COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO ARCH. GIUSEPPE DEL BROCCO UNITAMENTE A S.E. IL PREFETTO CINZIA TORRACO E A S.E. IL VESCOVO RODOLFO CETOLONI DEPONGONO LA CORONA AL SIMULACRO DI SANTA BARBARA.

Inno di Italia cantato dal coro degli alunni scuola media Dante Alighieri

(diretti dai Prof. Benocci Anna e Fabrizio Basciano). Ci saranno inoltre altri due accompagnatori.

CORONA AL SIMULACRO

​​S.E. il Vescovo RODOLFO CETOLONI benedirà la Corona

MOMENTO DI RACCOGLIMENTO

OMAGGIO AI CADUTI ​IL SIG. COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO ARCH. GIUSEPPE DEL BROCCO UNITAMENTE A S.E. IL PREFETTO CINZIA TORRACO E A S.E. IL VESCOVO RODOLFO CETOLONI SI APPRESTANO AD OMAGGIARE I CADUTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

​

2° PARTE

SANTA MESSA

AUTORIMESSA PICCOLA

PRENDE POSIZIONE LA BANDINERA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI GROSSETO INSIGNITA DI MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE.

​​ENTRA LA BANDIERA

​INIZIA LA SANTA MESSA.

AL TERMINE DELLA MESSA IL VICE COMANDANTE DOTT. ING. ROBERTO BONFIGLIO DARA’ ORA LETTURA DEL MESSAGGIO AUGURALE PERVENUTO DA PARTE DEL MINISTRO DELL’INTERNO ONOREVOLE MATTEO SALVINI O DAL CAPO DEL CORPO NAZ.LE DEI VIGILI DEL FUOCO DOTT. ING. GIOACCHINO GIOMI O DEL DIRETTORE REGIONALE VV.F. TOSCANA DOTT. ING. ROBERTO LUPICA

L’ING. BONFIGLIO PRENDE POSTO AL LEGGIO

​AL TERMINE DELLA LETTURA DEL MESSAGGIO, PRENDE POSIZIONE IL COMANDANTE PROVINCIALE.

IL COMANDANTE :

1. DISCORSO – RINGRAZIAMENTI VARI, IN PARTICOLARE:

– I BAMBINI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DANTE ALIGHIERI DIRETTI DAI PROF. Benocci Anna e Fabrizio Basciano

– LA SOPRANO FRANCESCA MADGALA E LA PIANISTA PROF.SSA GLORIA MAZZI.

INTERVENTO DELL’ING. GIORGIO CHIMENTI,

SEGUIRÁ QUINDI LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI E DEI RICONOSCIMENTI SPORTIVI

PER FINIRE CON L’ESIBIZIONE SAF.

SOPRANO FRANCESCA MAGDALA GIORGI (INNO SANTA BARBARA)

USCITA DELLA BANDIERA

AL TERMINE IL RACCONTO ING. CHIMENTI

3° PARTE

CONSEGNA ATTESTATI E RICONOSCIMENTI SPORTIVI

1. Consegna Encomio

2. Medaglia di merito di servizio

3. Attestati di merito

4. Croci di anzianità

5. Lodevole servizio

Ore 11:30​

​(ARRIVO SCOLARESCA DELLA SCUOLA MATERNA – SCUOLA ELEMENTARE)

4° PARTE

ORE 11:40

AL TERMINE DELLA ESERCITAZIONE VVF

​CANTO INNO ALLA GIOIA DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI (?)

ORE 12.15

VIN D’HONNEUR E BUFFET