Persone con sindrome di Down, da assistiti a contribuenti: se ne parla al convegno “Anche io lavoro”

GROSSETO – Si svolgerà mercoledì 28 novembre il convegno “Anche io lavoro” con la presentazione del progetto indetto dall’Aipd Sede Nazionale “Lavoratori con Sindrome di Down, da assistiti a contribuenti” in collaborazione con Confartigianato.

«Un’iniziativa importante – spiegano gli organizzatori – con il contributo del Dipartimento per le pari opportunità, che ha coinvolto tutte le associazioni italiane e non ultima anche quella di Grosseto e dei suoi ragazzi maggiorenni e che è iniziata in estate con una serie di incontri assieme agli operatori, per iniziare a prendere dimestichezza con concetti, ruoli, diritti e doveri del mondo del lavoro».

L’evento inizierà alle ore 10 e avrà luogo alla sede di Confartigianato Grosseto in viale Monterosa 26.

Ingresso libero. L’invito è rivolto alle imprese della provincia di Grosseto, grandi o piccole, per affrontare un tema che è sempre più di attualità, ma che è soprattutto una realtà che coinvolge più parti.