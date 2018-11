Tagliati i prezzi dei parcheggi, chi sceglie il centro pagherà solo un terzo

GROSSETO – Partiranno il primo di dicembre gli sconti sui parcheggi a servizio del centro storico. In sinergia con Sistema – e dopo un confronto con Ascom-Confcommercio Grosseto e con il Centro commerciale naturale – nelle soste sotterranee di palazzo Oberdan e del parcheggio Amiata si pagherà solo 20 centesimi all’ora, a fronte dei consueti 60 centesimi, fino al 31 gennaio prossimo.

“Si tratta di una sorta di completamento all’interno del più vasto progetto per la rivitalizzazione del nostro centro storico – commenta Antonfracesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto – dopo i 20 nuovi negozi aperti di recente grazie al pop-up e alle altre misure di agevolazione alle attività commerciali, abbiamo pensato questa nuova azione in grado di sostenere gli esercenti nel periodo natalizio e in grado di coprire anche quello dei saldi. Ringrazio i miei assessori Turbanti e Ginanneschi per il lavoro congiunto nel realizzare questo piano”.