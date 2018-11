GROSSETO – Prima vera nevicata sull’Amiata. Questa mattina il manto di neve ha raggiunto i dieci centimetri in Vetta, qualcosa in meno invece per la quota rifugi dove la precipitazione ha comunque imbiancato il paesaggio (foto: Amiataneve.it).

#amiata arrivata la prima #neve, qualche cm ai rifugi, 8-10cm in #vetta. Un ringraziamento ai Carabinieri Forestali del servizio #Meteomont che hanno ripreso il loro lavoro di monitoraggio per la nuova stagione invernale. pic.twitter.com/3HPGpJOqDr — AmiataNeve (@amiataneve) 26 novembre 2018

Per il resto della provincia di Grosseto il tempo invece rimane instabile con possibilità di pioggia sia nella giornata di oggi che per domani quando la perturbazione che sta transitando in queste ore sull’Italia dovrebbe portare rovesci sopratutto nella mattina di martedì. Da mercoledì invece è atteso un sensibile miglioramento con le nuvole e l’instabilità che dovrebbero lasciare spazio al sole e al cielo sereno.

Qui trovate tutte le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, Comune per Comune, per le prossime ore e i prossimi giorni potete consultare il nostro servizio meteo con aggiornamenti in tempo reale: www.ilgiunco.net/meteo/grosseto/