Le piccole della Gea sono grandi: quarta vittoria consecutiva

GROSSETO – Quarta vittoria consecutiva per la formazione under 14 della Simply Market Gea che, al palasport di via Austria, si sbarazza anche della Pielle Livorno. Il quintetto allenato, pur esprimendosi come in altre occasioni, con molti errori sotto i tabelloni, non ha avuto particolari difficoltà a conquistare i due punti.Dopo una partenza lenta, con un vantaggio di appena tre punti nel primo quarto, Linda Vinci e compagne hanno messo chiuso praticamente i conti nel secondo periodo con un parziale. La gara si è fatta tutta in discesa e il coach Faragli ha fatto ruotare le dodici atlete a referto a cominciare dalla debuttante Petrini, classe 2008.

Simply Market Gea-Pielle Livorno 48-27

SIMPLY MARKET GEA: Tanganelli 8, Di Stano 10, Paffetti, Petrini, Panella 4, Landi 1, Nunziatini 9, De Michele, Lambardi 5, Vinci 3, Saccardo 2, Faragli 6. All. Luca Faragli.

PIELLE LIVORNO: Betti, M. Masoni, Taccini 16, Fiorillo, Ghidini, Ward 4, V. Masoni 4, Castillo, Caso 2, Mantiloni 1. All. Luca Mori.

ARBITRO: Guido de Lalla di Grosseto.

PARZIALI: 7-4, 25-12; 38-19.