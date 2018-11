La Maremma corre alla Firenze Marathon, la migliore è Marika Di Benedetto

GROSSETO – Quattro portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema hanno partecipato alla 35esima edizione della Firenze Marathon, la seconda gara più partecipata d’Italia sulla classica distanza dei 42,195 chilometri dopo quella di Roma. Notevole la prestazione di Marika Di Benedetto, classe 1986, che ha concluso con un prestigioso 46° posto assoluto femminile.

L’atleta di Porto Santo Stefano correndo in 3 ore, 18 minuti e 41 secondi è riuscita a stabilire la quarta migliore prestazione provinciale di sempre, nonostante un leggero calo nel finale.

Ottima prova anche per Riccardo Bosa, autore del record personale con 3h10’55” alla sua ottava maratona conclusa, e per Ettore Costanzo, arrivato al traguardo in 3h16’05” dopo aver coperto la seconda metà di gara più veloce della prima, mentre Paolo Merlini è stato costretto al ritiro per problemi fisici.