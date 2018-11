GROSSETO – Incidente in città, in viale Uranio, dove poco prima delle 12 si sono scontrati un’auto e uno scooter. Alla guida dei due mezzi due uomini. Quello a bordo dello scooter è finito a terra. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.

