Congresso Pd, anche in Maremma nasce il comitato a sostengo di Matteo Richetti

GROSSETO – In vista del congresso nazionale del Partito democratico nasce anche in provincia di Grosseto il comitato a sostengo della candidatura a segretario di Matteo Richetti.

Ad aprire il comitato Fausto Bandinelli. «Ho fatto questo – spiega Bandinelli – ritenendolo al momento la persona più adatta perché rappresenta la via mediana tra la vecchia politica e la nuova, che vuole un partito con una forte proposta politica riformista ed attento alle difficoltà affrontate soprattutto dai nostri giovani durante l’inserimento nel mondo del lavoro. Il congresso prossimo non deve essere autoreferenziale all’interno del partito ma deve coinvolgere tutti i nostri elettori che in questi anni ci hanno abbandonato».

«Noi vogliamo ridare speranza al nostro elettorato non perdendo di vista i nostri obiettivi Fiducioso del fatto che molti dei nostri iscritti ed anche molti simpatizzanti vorranno seguirci auguro a tutti buon lavoro. Potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook diversamente Grosseto con Matteo Richetti o contattarci al +39 339 8511863.

Fausto Bandinelli,responsabile agricoltura segreteria provinciale del PD di Grosseto».