Cicloturismo: Ciclopico va avanti tra laboratori ed escursioni. Ecco dove e quando

GROSSETO – Proseguono gli appuntamenti del progetto Ciclopico, incentrato sullo sviluppo del turismo sostenibile attraverso il potenziamento del cicloturismo e delle infrastrutture a esso collegate.

Ecco i prossimi appuntamenti in calendario

Martedì 27 novembre: a Castiglione della Pescaia si svolgerà il primo laboratorio territoriale. L’appuntamento è fissato dalle 17.00 alle 22.00 presso la Biblioteca Comunale in Piazza Garibaldi; per i partecipanti è previsto un piccolo buffet.

Mercoledì 28 novembre: a Massa Marittima, dalle 17.00 alle 22.00, ci incontreremo per il secondo laboratorio territoriale che si svolgerà presso il Portale degli Etruschi, Complesso delle Clarisse, p.za XI Maggio. E’ previsto un piccolo buffet.

1 dicembre: si svolgerà la terza ciclo-passeggiata nel Comune di Roccastrada. L’appuntamento è alle ore 10.00 a Ribolla (Roccastrada) in Piazza della Libertà.

4 Dicembre 2018: avrà luogo il terzo e ultimo laboratorio territoriale, dalle ore 17.00 alle 22.00, a Ribolla (Roccastrada) presso la Porta del Parco, P.zza della Libertà. E’ previsto un piccolo buffet.

Tutte le iniziative sono libere e gratuite.

Anche se non obbligatorio, per facilitare l’organizzazione degli incontri la preghiamo di segnalare la sua partecipazione compilando il modulo al seguente link:

https://www.simurgricerche.it/lime2/index.php/survey/index/sid/376756/token/kjdcx5gb/lang/it