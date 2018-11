Ballerine maremmane vincono il premio “Donna” a Cinecittà

ORBETELLO – Con la “Forza delle donne” le Habibi Bellydancers, un gruppo di ballerine maremmane di danza del ventre, hanno vinto il premio speciale “Donna” del concorso nazionale “Dancing Day” organizzato a “Cinecittà World”.

Un premio a cui il gruppo tiene molto, in quanto la presentazione della coreografia non è stata casuale, ma voluta per celebrare la giornata di lotta alla violenza sulle donne, tema molto caro alle Habibi Bellydancers che si dicono «Donne che danzano per le donne».

«Abbiamo presentato la Coreografia contro la violenza sulle donne che si intitola “la forza delle donne” – spiegano le ragazze – e abbiamo vinto il premio speciale “Donna” proprio per la coreografia presentata. È stata una grande soddisfazione per noi, ma pensiamo che lo sia anche per la nostra collettività visto la forza del tema».

Al concorso hanno partecipato oltre 40 scuole di ballo di livello nazionale e prevedeva 5 premi speciali, tra cui quello conquistato dalle Habibi Bellydancers.