Al via la manutenzione dei tombini: partono gli interventi di pulizia. Ecco dove e quando

GROSSETO – «Pulizia dei tombini nelle frazioni. Da domani interventi di manutenzione ad Alberese e a Braccagni» ad annunciarlo è il Comune in una nota.

«Proseguono i lavori di monitoraggio e pulizia dei tombini nel territorio comunale – chiarisce la nota -sulla base del piano predisposto dal Comune per prevenire eventuali disagi legati al mancato deflusso dell’acqua piovana in caso di piogge persistenti o di violenti nubifragi i nuovi interventi riguarderanno le frazioni. In particolare da domani (martedì 27 novembre) e per i prossimi giorni la pulizia dei tombini interesserà Braccagni e Alberese. Il lavoro prevede l’aspirazione di residui di foglie, aghi di pino e di altri detriti che chiudono in parte o del tutto i tombini e le caditoie lungo la cornice dei marciapiedi; inoltre sarà utilizzata una sonda per verificare che non vi siano ostruzioni o danni che impediscano la piena funzionalità del tombino».

«Questi interventi sono frutto di una particolare attenzione che stiamo mettendo per scongiurare il rischio di danni come quelli già registrati in passato – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Manutenzioni, Riccardo Megale – allo stesso tempo raccogliamo le segnalazioni dei cittadini che nel darci indicazioni su tombini intasati o malfunzionanti aiutano l’amministrazione a lavorare meglio e in maniera ancora più oculata. Di questo ringraziamo quanti si adoperano per segnalazioni costruttive per il bene di tutta la comunità e del territorio».