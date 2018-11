A Gavorrano si ricorda Santa Barbara, patrona dei minatori. Tutti gli appuntamenti

GAVORRANO – E’ tutto pronto per i festeggiamenti di Santa Barbara, patrona dei minatori e simbolo della storia del borgo minerario. Come da tradizione la Nuova associazione Proloco Gavorrano, in collaborazione con la parrocchia di San Giuliano martire e il patrocinio del Comune, ha organizzato la giornata commemorativa in onore della patrona dei minatori, che verrà celebrata domenica 2 dicembre.

I festeggiamenti inizieranno alle ore 10 con la tradizionale deposizione di fiori davanti al monumento di Santa Barbara, sulla collina della Finoria. Da qui il corteo proseguirà fino alla piazza del Minatore a Gavorrano per omaggiare il monumento del Minatore con una corona d’alloro.

In seguito, alle ore 11, agli ex-Bagnetti, verrà celebrata la santa messa.

La prima parte dei festeggiamenti terminerà la mattinata con il pranzo sociale al ristorante “L’Etrusco” alle ore 13. Per partecipare è richiesta la prenotazione presso la tabaccheria di Serenella Cecchetti di Gavorrano.

Nel pomeriggio, la giornata di festa si concluderà agli ex- Bagnetti con la premiazione finale del concorso nazionale di poesia “Dante Boschi”, giunto alla quinta edizione e dedicato alla memoria del poeta minatore gavorranese.