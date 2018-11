FOLLONICA – La violenza contro le donne è il tema al centro dell’incontro organizzato alla sala Tirreno del comune di Follonica. La Commissione pari opportunità del Comune di Follonica con la collaborazione della sezione soci Coop di Follonica e Castiglione della Pescaia, il Coordinamento donna dello Spi CGIL e l’Istitito di istruzione superiore di Follonica ha organizzato un’ iniziativa con la scrittrice Lorella Carli che ha presentato il suo libro “Nonostante te”, con letture a cura del Laboratorio dello spettacolo.

L’iniziativa è servita anche per premiare la studentessa Vittoria de Bianchi che ha vinto il concorso fotografico “fotografare la violenza” parte del progetto “Chiamarlo amore non si può” ideato dall’avvocato Sara Cheli e promosso dalla commissione pari opportunità in collaborazione con il Fotoclub di Follonica e la partecipazione del punto di ascolto antiviolenza di Follonica associazione Olympia de Gouges.

L’iniziativa nel passato anno scolastico ha visto impegnati in un percorso formativo gli alunni dell’istituto di istruzione superiore della città del Golfo. Alla presenza della dirigente scolastica Anna Rita Borrelli, della presidente della commissione pari opportunità Claudia Dondoli, è stato il sindaco di Follonica, Andrea Benini, a consegnare il premio alla studentessa che ha voluto donare al sindaco un’immagine della foto vincitrice (foto Giorgio Paggetti).