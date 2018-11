PORTO ERCOLE – Aggiornamento ore 22.29: Tre le persone soccorse dagli operatori del 118 e trasferite al pronto soccorso di Orbetello per accertamenti. Nessuna di loro versa in gravi condizioni.

Nwes ore 22.01: Ci sarebbero alcune persone intossicate nell’incendio che ha interessato una palazzina a Porto Ercole. Le fiamme sarebbero partite dalla camera da letto per estendersi al resto dell’appartamento. Ci sarebbero ben due piani della palazzina al momento inagibili. In una delle case ci sarebbero ancora alcune persone, che però sarebbero in terrazza, al sicuro, e i Vigili del fuoco starebbero provvedendo a metterli in salvo. La palazzina si trova tra largo dei Mestieri e piazza Giovanni XXXIII.

News ore 21.42: Un appartamento sta andando a fuoco, in una palazzina, nel centro abitato di Porto Ercole, nella zona dietro la chiesa. La palazzina è stata evacuata per sicurezza e sul posto si trovano al momento cinque ambulanze del 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento.